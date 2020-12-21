Доллар в Украине перевалил за психологическую отметку

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 22 декабря

На вторник, 22 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

21.12 22.12 Изменение 1 доллар США 27,83 грн 28,04 грн + 0,21 1 евро 34,10 грн 34,18 грн + 0,08

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По сравнению со значениями 21 декабря курс доллара вырос сразу на 21 копейку после повышения на копейку в предыдущий банковский день. Доллар впервые за 10 дней, с 11 декабря, поднялся выше психологической отметки в 28 гривен.

За последнюю неделю – с 15 по 22 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 17 копеек. При этом аналитики ICU прогнозируют, что доллар упадет до 27 гривен, правда, уже не в этом году.

Евро тоже продолжил дорожать, повысившись на восемь копеек. Таким образом, евровалюта поднимается все выше психологической отметки в 34 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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