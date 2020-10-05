Доллар в Украине обновил максимум за два года: курс НБУ

На вторник, 6 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

05.10 06.10 Изменение 1 доллар США 28,34 грн 28,40 грн + 0,06 1 евро 33,23 грн 33,40 грн + 0,17

Реклама

По сравнению со значениями 5 октября курс доллара вырос еще на шесть копеек после того, как повысился на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 29 сентября по 6 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на девять копеек. В целом курс доллара вышел на максимальный уровень с сентября 2018 года.

Курс евро при этом снова сменил падение рост, поднявшись 17 копеек после снижения на 10 в предыдущий банковский день.

В тренде Курс доллара: чего ждать до и после местных выборов в Украине

Читайте также: Почему Нацбанк "топит" гривню перед выборами

Реклама

Напомним, эксперты прогнозируют, что в октябре девальвация гривни замедлится. При этом специалисты объясняли, что подорожает из-за роста курса доллара в ближайшее время:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама