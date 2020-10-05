Доллар в Украине обновил максимум за два года: курс НБУ

На вторник, 6 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|05.10
|06.10
|Изменение
|1 доллар США
|28,34 грн
|28,40 грн
|+ 0,06
|1 евро
|33,23 грн
|33,40 грн
|+ 0,17
По сравнению со значениями 5 октября курс доллара вырос еще на шесть копеек после того, как повысился на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 29 сентября по 6 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на девять копеек. В целом курс доллара вышел на максимальный уровень с сентября 2018 года.
Курс евро при этом снова сменил падение рост, поднявшись 17 копеек после снижения на 10 в предыдущий банковский день.
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Напомним, эксперты прогнозируют, что в октябре девальвация гривни замедлится. При этом специалисты объясняли, что подорожает из-за роста курса доллара в ближайшее время:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
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