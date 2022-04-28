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Доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ – где самый выгодный курс для украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 18:58
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Рассказываем, по какой цене американскую валюту продают украинцам крупнейшие банки
Украинские банки установили новый курс доллара
Украинские банки установили новый курс доллара / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс доллара для своих клиентов, ведь несмотря на замороженный официальный курс, продавать наличную валюту не запрещено.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит доллар в украинских банках 28 апреля.

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Итак, по данным специализированного сайта "Минфин", американские банкноты ходят по такому курсу:

  • ПриватБанк – 29,25/32,18 грн;
  • Ощадбанк – 31,0/32,18 грн;
  • ПУМБ – 31,8/32,18 грн;
  • Райффайзен Банк – 31,95/32,17 грн;
  • Укргазбанк – 29.5/32.17 грн;
  • Укрэксимбанк – 31.50/32.15 грн.

В то же время в обменниках курс ушел далеко за 34 грн, по состоянию на четверг, средняя продажа составила 34,34 грн/долл., а покупка 33,6 грн/долл.

По закону, курс наличной продажи доллара не может превышать 32,18 грн, поскольку официальный показатель НБУ составляет 29,25 грн, как мы видим, банки соблюдают ограничения, а обменники нет.

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Что происходит на валютном рынке?

Кабмин продолжает финансировать экономику Украины с помощью кредитов от НБУ, рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

По сути, происходит "скрытая" эмиссия гривни. Подобная политика приводит к росту предложения украинской национальной валюты на рынке.

"За прошлую неделю фермеры получили льготные кредиты на сумму в 3,15 млрд грн. Вероятно, часть этих средств пошла на валютный рынок, что стало причиной существенного ослабления курса гривни на наличном рынке", – говорит Гойлов.

Учитывая текущую монетарную политику НБУ, девальвация гривни будет продолжаться. Экспортные поступления заметно упали, а расходы госбюджета в национальной валюте только выросли. Подобная диспропорция приводит к укреплению курсов евро и доллара США.

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"Сегодня" также писали, что происходит с курсом евро и злотого, и рассказывали, где в Украине лучше покупать доллары.

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Полтавская область
23 400 грн
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