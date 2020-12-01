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Доллар уверенно дорожает, а курс евро побил рекорд с февраля-2018

1 декабря, 08:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 1 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,50 грн;
  • 1 евро – 34,15 грн;
  • 10 российских рублей – 3,75 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на три копейки после роста на три копейки в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 24 ноября по 1 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 13 копеек.

Курс евро вырос еще на 19 копеек после повышения на 11 днем ранее. Стоимость евровалюты впервые с 6 февраля 2018 года поднялась выше психологической отметки в 34 гривни.

Ранее эксперт уже объяснял сайту "Сегодня", почему евро в Украине растет быстрее, чем доллар.

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Стоимость 10 российских рублей 1 декабря повысилась на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 30 ноября, доллар на межбанке снизился на две копейки в покупке и на три в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,50/28,51 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 12 копеек в покупке и 11 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,18/34,19 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде
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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар.

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При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Эксперты ранее отмечали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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