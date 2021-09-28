Доллар устремился вверх, а евро упал в цене – курс НБУ

Нацбанк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 28 сентября

В Украине снова подорожала валюта / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 28 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 31,17 грн;

1 злотый – 6,78 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Несмотря на то, что после выходных валюта подорожала, ситуация на рынке немного изменилась. Доллар вырос на 1 копейку, а евро наоборот, упал на 4 копейки. В то же время стоимость польского злотого не изменилась.

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Что делать с валютой

По оценке экспертов, сейчас сложилась интересная ситуация: приумножить сбережения могут как те, кто верит в крепкую гривню, так и те, кто инвестирует в дешевый доллар. Главное – вовремя "переложиться", как говорят банкиры, из одной валюты в другую.

"Пока доллар стоит дешевле 27 грн, надо покупать, – уверен Андрей Шевчишин. – Пружина сжимается, нерезиденты выходят из ОВГЗ, новым дополнительным риском для Украины станет то, что РФ и Беларусь теперь – союзное государство. Это риски для нас и военные, и экономические, ведь понятно что будет проводиться единая политика, выгодная РФ".

Такого же мнения и Максим Орыщак. Он считает, что текущее решение по монетарной политике, или намерение повысить ставку в будущем до 9%, не спасут от роста цен внутри страны. В таких условиях может начаться рост спроса на валюту, так как люди будут опасаться девальвационных скачков.

Что происходило с курсом доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

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Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.