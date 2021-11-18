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Доллар устремился вверх, а евро падает: НБУ рассчитал новый курс гривни

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 08:17
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Курс доллара вырос на 10 копеек
Курс доллара вырос на 10 копеек
Курс доллара вырос на 10 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 18 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,51 грн;
  • 1 евро – 30,0 грн;
  • 1 злотый – 6,44 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

Курс доллара вырос на 10 копеек, а евро снизился на 3 копейки. В то же время злотый подешевел на 1 копейку, а рубль вырос на 5.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 17 ноября доллар подорожал на 10 копеек, с утренних 26,52/26,54 до 26,42/26,44 гривен к концу сессии. Хотя утром Нацбанк стартовал на уровне 26,55 в продаже.
  • Евро подешевел на 12 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,92 в покупке и 29,95 в продаже.

Ранее мы сообщали, что в течение недели гривня будет сохранять свои позиции. Ниже 26 курс наличной продажи не опустится, а вот курс покупки вполне может пробить этот психологический рубеж.

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