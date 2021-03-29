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Доллар устремился к отметке 28: что произошло с курсом

29 марта, 13:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок следит за новостями о возможном локдауне

Доллар в Украине 29 марта держится на межбанке около 27,95 гривни. Главный фактор, который влияет на валютный рынок – растущая угроза всеукраинского локдауна, ведь в красной зоне карантина уже находятся 10 областей и Киев. За ближайшую неделю доллар может перевалить за 28 гривен и торговаться на межбанке на уровне 28,1 грн, а в банках – 28,0/28,2 грн. Впрочем, если гривня сможет удержаться, есть и вероятность возвращения курса к 27,75 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Иосуб также подсчитал, что курс доллара к гривне за неделю заметно вырос во всех сегментах валютного рынка – на 0,8–1%.

Шевчишин также отметил: рынок следит за нерезидентами, которые на прошлой неделе снизили свой пакет ОВГЗ на сумму 1,77 млрд. гривен (за счет погашений). Часть гривни пошла на покупку валюты, оставшаяся часть ждет размещения долговых бумаг, и в случае предоставления хорошей доходности может вернутся на рынок.

В тренде
Доллар застыл на месте: официальный курс валют

Напомним, на понедельник, 29 марта, Нацбанк установил курс доллара в 27,97 грн и 32,95 грн – за евро.

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А о причинах недавнего укрепления гривни, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин Вадим Иосуб

Источник: Сегодня

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