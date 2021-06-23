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Доллар упал после бурного роста: официальный курс валют

23 июня 2021 16:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 24 июня

Доллар снова дешевеет

Доллар снова дешевеет / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 24 июня:

23.0624.06Изменение
1 доллар США27,31 грн27,27 грн- 0,04
1 евро32,41 грн32,60 грн+ 0,19
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По сравнению со значениями 23 июня курс доллара снизился на 4 копейки. Падение произошло после четырехдневного роста, в том числе накануне – на 14 копеек. Как объяснили "Сегодня" аналитики, развороту курса доллара поспособствовали валютные аукционы НБУ.

Однако за последнюю неделю – с 16 по 24 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 34 копейки.

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Курс евро при этом продолжил повышаться. Евровалюта выросла в цене еще на 19 копеек после повышения на 18 копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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