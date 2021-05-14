Доллар упал, евровалюта вернулась к росту: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 17 мая

НБУ обновил курс валют / Фото: AFP

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 17 мая:

14.05 17.05 Изменение 1 доллар США 27,63 грн 27,61 грн - 0,02 1 евро 33,37 грн 33,48 грн + 0,11

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Этот курс также будет действительным в течение выходных дней 15 и 16 мая.

По сравнению со значениями 14 мая курс доллара снизился на две копейки после того, как не изменился в цене в предыдущий банковский день. За неделю – с 11 по 17 мая (10 мая было выходным) – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 15 копеек. Впрочем, эксперты предупреждают, что скоро курс доллара может сильно измениться.

Евро вернулся к росту. После падения на 13 копеек днем ранее евровалюта подорожала на 11 копеек.

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А о том, почему доллар подешевел в начале мая, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине