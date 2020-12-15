Доллар упал до минимума с сентября, евро тоже дешевеет

На среду, 16 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|15.12
|16.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,87 грн
|27,76 грн
|- 0,11
|1 евро
|33,89 грн
|33,69 грн
|- 0,20
По сравнению со значениями 15 декабря курс доллара упал еще на 11 копеек после снижения на 10 копеек в предыдущий банковский день. Это минимум для "зеленого" с 8 сентября.
За последнюю неделю – с 9 по 16 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 32 копейки. Аналитики ICU прогнозируют, что доллар упадет до 27 гривен, правда, уже не в этом году.
Евро подешевел на 20 копеек, после того как не изменился в цене днем ранее. Стоимость евровалюты опускается все ниже психологической отметки в 34 гривни.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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