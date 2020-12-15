Доллар упал до минимума с сентября, евро тоже дешевеет

На среду, 16 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.12 16.12 Изменение 1 доллар США 27,87 грн 27,76 грн - 0,11 1 евро 33,89 грн 33,69 грн - 0,20

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По сравнению со значениями 15 декабря курс доллара упал еще на 11 копеек после снижения на 10 копеек в предыдущий банковский день. Это минимум для "зеленого" с 8 сентября.

За последнюю неделю – с 9 по 16 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 32 копейки. Аналитики ICU прогнозируют, что доллар упадет до 27 гривен, правда, уже не в этом году.

Евро подешевел на 20 копеек, после того как не изменился в цене днем ранее. Стоимость евровалюты опускается все ниже психологической отметки в 34 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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