Доллар уходит в новый коридор: эксперт озвучил прогноз курса

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 18 сентября на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 28,18 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Курс гривни отошел от психологической отметки 28 гривен за доллар. <...> Рынок продолжает отыгрывать новости начала и середины недели. К негативу добавилось признание Конституционным Судом Украины неконституционными некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). <...> Накопленный негатив и спекулятивный спрос давят на курс. НБУ накануне пытался сдержать рынок на отметке 28,16 гривни за доллар, и сместил таким образом границу продажи. Вероятно, курс будет идти не в район 28 гривен за доллар, а выше. Между тем следим за настроениями покупателей, которые перед выходными могут успокоиться", – рассказал эксперт.

Реклама

Читайте также: В Раде рассказали, когда Украине ждать второго транша МВФ

Шевчишин подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.

"Склоняемся к стабилизации курса в границах 28-28,2 гривни за доллар", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, как в сложных условиях кризиса финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама