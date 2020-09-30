Доллар топчется на месте, евро становится все дороже: курс НБУ

На четверг, 1 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

30.09 01.10 Изменение 1 доллар США 28,30 грн 28,31 грн + 0,01 1 евро 33,13 грн 33,16 грн + 0,03

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По сравнению со значениями 30 сентября курс доллара вырос на копейку после того, как опустился на ту же копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 24 сентября по 1 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 12 копеек. В целом курс доллара находится на максимумах с декабря 2018 года.

Курс евро повысился на три копейки после роста на 9 копеек и поднялся еще выше психологической отметки в 33 гривни.

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Напомним, ранее эксперты порекомендовали украинцам закупаться валютой, так как, по их мнению, более дешевого доллара уже не будет. Также специалисты объясняли, что подорожает из-за девальвации в ближайшее время:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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