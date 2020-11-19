Доллар теряет позиции в мире. Впервые с 2013 года самой популярной валютой стал евро

Евро стал самой используемой валютой для глобальных платежей по итогам октября 2020 года. Это произошло впервые с февраля-2013 – в течение 7 лет и 8 месяцев лидерство удерживал американский доллар. Так, 37,8% клиентских и институциональных международных платежей, проходивших через SWIFT в октябре, осуществлялись в евро, доля долларовых платежей составила 37,6%.
Об этом свидетельствуют данные международной системы SWIFT, передает Bloomberg.
Сокращение доли международных платежей в долларах вызвано замедлением мировой торговли из-за пандемии, рецессии и политической нестабильности, объясняют аналитики.
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При этом, по данным агентства, доллар ослаб более чем на 11% после мартовского пика по сравнению с корзиной основных валют. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение его стоимости. Например, эксперты Citigroup предрекают падение доллара на 20%.
Напомним, SWIFT обрабатывает трансграничные платежи больше 11 тысяч финансовых учреждений в 200 странах мира.
К слову, в октябре от системы SWIFT отключился Казахстан. Как объяснили в местном центробанке, власти страны отключили систему трансграничных платежей для борьбы с утечкой капитала.
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