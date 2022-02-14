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Доллар стремительно летит вверх: чего ждать от гривни на этой неделе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 08:23
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 14 февраля
Гривня закрепилась к доллару и евро - курс валют НБУ на 24 сентября
Гривня закрепилась к доллару и евро - курс валют НБУ на 24 сентября / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 14 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,04 грн;
  • 1 евро – 31,98 грн;
  • 1 злотый – 7,07 грн;
  • 10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 16 копеек, евро – на 10 копеек. Курс злотого подешевел на 2 копейки, а курс рубля – на две копейки.

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Что было с курсом на межбанке?

В пятницу, 11 февраля, доллар открыл торги со значениями 27,94/27,96 грн, а к закрытию межбанка прибавил 10 копеек в покупке и продаже – 28,04/28,06 грн.

Евро открыл межбанк в диапазоне 31,80/31,83 грн, а к его закрытию подорожал на 13 копеек в покупке и продаже – 31,93/31,95 грн.

Что будет с курсом на этой неделе?

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, во вторник должен состояться аукцион Минфина по размещению государственных ценных бумаг (ОВГЗ) и ожидается низкий спрос на них со стороны инвесторов.

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Эксперт также отметил, что с начала года нерезиденты сократили свои портфели в ОВГЗ на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд.

А вот поддержку гривне может оказать негативное сальдо торгового баланса (разница между объемами экспорта и импорта), которое составило 0,22 млрд долларов с начала года.

Гойлов прогнозирует, что на этой неделе, с 14 по 20 февраля, гривня к доллару США ослабнет до отметки 28,15, а евро, с высокой долей вероятности, ослабнет до 31,85 грн.

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"Сегодня" также писали, почему курс доллара так резко вырос в январе, и рассказывали, как ослабление гривни повлияет на рынок недвижимости.

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