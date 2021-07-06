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Доллар стремительно дешевеет: какой курс на межбанке и что дальше

6 июля 2021 11:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты не ждут плохих новостей для украинской валюты. По их прогнозам, в июле доллар будет падать

Доллар упал

Доллар упал / Фото: Сегодня, НБУ

Доллар 6 июля после снижения по официальному курсу снова подешевел на межбанковском рынке и торгуется в диапазоне 27,22-27,24 грн. Это уже на 12 копеек ниже, чем было по состоянию на закрытие предыдущих торгов, свидетельствуют данные Minfin.

Курс доллара на межбанке 6 июля

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До конца июля прогнозы гривне резко улучшатся, рассказал в комментарии "Сегодня" старший аналитик Empori group Артем Беркович.

"Динамика спроса на рынке ОВГЗ сохранится... Новостной триггер в виде готовности НБУ повышать ставку пока что не опасен для валютного рынка страны", – считает эксперт.

Напомним, другие эксперты также считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.

В периоды существенного укрепления гривни НБУ продолжит активно выкупать валюту на межбанковском рынке и таким образом также сдерживать ревальвацию гривни.

Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

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