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Доллар становится все дороже, евро вернулся к росту: курс НБУ

16 октября, 16:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 19 октября

На понедельник, 19 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

16.1019.10Изменение
1 доллар США28,34 грн28,37 грн+ 0,03
1 евро33,18 грн33,30 грн+ 0,12
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По сравнению со значениями 16 октября курс доллара вырос еще на три копейки после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 12 по 19 октября – гривня ослабла по отношению к доллару уже на 16 копеек.

Курс евро при этом вырос на 12 копеек после падения сразу на 21 копейку в предыдущий банковский день. Евровалюта отошла от двухнедельного минимума и вернулась к росту.

В тренде
Цифра дня. Расходы Украины на оборону и зарплаты военным растут

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Напомним, эксперты ранее объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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