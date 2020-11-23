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Доллар станет еще дороже: прогноз курса на неделю

23 ноября, 11:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На украинскую гривню давят два основных фактора

За неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,9%. При этом доллар продолжит умеренно дорожать и может торговаться на межбанке через неделю вблизи 28,5-28,6 гривни. Наличный доллар в банках может подорожать до 28,4/28,6 гривни.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, на курс гривни давят:

В тренде
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  • вероятность нового локдауна;
  • отсутствие прогресса с МВФ, которое затрагивает и отношение других кредиторов.

Иосуб подсчитал, что с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 28,12 до 28,36 гривни (+0,9%). Спрос/предложение на межбанке,выросли с 28,12/28,13 до 28,32/28,34 гривни (+0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара – с 28,09/28,32 до 28,25/28,47 гривни (+0,6%).

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Сегодня, 23 ноября, торги на межбанке стартовали к курса 28,32/28,34 гривни за доллар. По данным портала "Minfin", дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару в пределах 28,20 – 28,45 гривни.

Напомним, в госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар.

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доллар курс межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок Вадим Иосуб прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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