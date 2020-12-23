Доллар станет еще дороже – прогноз

Доллар после резкого роста в официальных курсах 23 декабря на межбанке вырос на 1% и торгуется вблизи отметки 28,42 гривни. Нерезиденты поставили покупку украинских госбумаг на паузу – на фоне ухудшения настроений на мировых рынках и рождественских праздников.
В ближайшее время доллар вырастет до 28,5-28,55 гривни, так как спрос на валюту сохраняется.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
"Предложения валюты нет, а рост свободной ликвидности поддерживает спрос на валюту. И лишь выход НБУ с интервенцией на уровне 28,42 гривен за доллар смог удержать ослабление гривни", – отметил эксперт.
По состоянию на 11 утра 23 декабря курс доллара на межбанке, по данным портала Minfin, составил 28,45/28,48 гривни. Спрос к этому времени превысил предложение, это тянет котировки вверх.
Шевчишин напомнил, что настроения на рынках в целом ухудшились из-за появления нового штампа коронавируса в Великобритании.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, подешевеет ли доллар к Новому году, а также узнавал у специалистов, что сейчас лучше – продавать или покупать валюту.
А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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