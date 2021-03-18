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Доллар станет еще дороже: эксперт спрогнозировал курс

18 марта, 12:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривня укрепилась на межбанке, но это не надолго, уверен аналитик

В Украине ускорился рост курса доллара, и к концу недели стоимость американской валюты окажется на уровне 27,85 гривни. Евро при этом поднимется до 33,25 гривни. Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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По его словам, Нацбанк теперь будет использовать любое значительное укрепление гривни для пополнения своих валютных резервов, поэтому существенного ослабления доллара больше ждать не стоит.

Гойлов напомнил, что 17 марта Минфин Украины выплатил по прошлым выпускам ОВГЗ 14,95 млрд гривен, но украинская валюта все равно укрепилась.

"Данная сумма не пошла на межбанк. В совокупности с возросшими продажами валютной выручки аграриями это и привело к укреплению гривни", – говорит Гойлов.

При этом новые карантинные ограничения негативно сказываются на бизнесе, который не стремится пополнять товарные запасы, отметил эксперт.

Напомним, ранее эксперты допускали рост курса доллара и до 27,95 гривни – в случае, если иностранцы начнут выходить из украинских бумаг.

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О том, как украинцам навязывают кредиты без их ведома и что делать в таком случае, смотрите в сюжете:

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валюта курс гривня межбанк курс доллара валютный рынок

Источник: Сегодня

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