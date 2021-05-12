Доллар стал еще дешевле, евро резко пошел вниз: официальный курс

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Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 13 мая:
|12.05
|13.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,67 грн
|27,63 грн
|- 0,04
|1 евро
|33,67 грн
|33,50 грн
|- 0,17
По сравнению со значениями 12 мая доллар упал еще на четыре копейки после снижения до минимума за два месяца в предыдущий банковский день. За неделю – с 6 по 13 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.
Евро тоже упал. После роста на 18 копеек днем ранее евровалюта подешевела на 17 копеек.
Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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