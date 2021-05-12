Доллар стал еще дешевле, евро резко пошел вниз: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 13 мая

/ Фото: Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 13 мая:

12.05 13.05 Изменение 1 доллар США 27,67 грн 27,63 грн - 0,04 1 евро 33,67 грн 33,50 грн - 0,17

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По сравнению со значениями 12 мая доллар упал еще на четыре копейки после снижения до минимума за два месяца в предыдущий банковский день. За неделю – с 6 по 13 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

В тренде Доллар в Украине упал до минимума за два месяца: курс Нацбанка

Евро тоже упал. После роста на 18 копеек днем ранее евровалюта подешевела на 17 копеек.

Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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