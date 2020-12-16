Доллар стал еще дешевле, а евро вернулся к росту: официальный курс

На четверг, 17 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|16.12
|17.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,76 грн
|27,74 грн
|- 0,02
|1 евро
|33,69 грн
|33,80 грн
|+ 0,11
По сравнению со значениями 16 декабря курс доллара снизился еще на две копейки после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. "Американец" держится на минимальных уровнях с начала сентября.
За последнюю неделю – с 10 по 17 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 30 копеек. Аналитики ICU прогнозируют, что доллар упадет до 27 гривен, правда, уже не в этом году.
Евро при этом вернулся к росту и подорожал на 11 копеек после падения сразу на 20 копеек днем ранее. Стоимость евровалюты держится ниже психологической отметки в 34 гривни.
Читайте также: Валютные резервы Украины впервые за 12 лет превысят нормативы МВФ – ICU
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк