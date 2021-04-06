Доллар стал еще дешевле, а евро пополз вверх: курс НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 7 апреля:

06.04 07.04 Изменение 1 доллар США 27,94 грн 27,84 грн - 0,10 1 евро 32,86 грн 32,90 грн + 0,04

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По сравнению со значениями 6 апреля доллар упал еще на 10 копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 31 марта по 7 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты все равно считают, что доллар в Украине взял курс на 28 гривен.

Курс евро, тем не менее, снова продолжил рост. Евровалюта стала дороже еще на четыре копейки после повышения на две копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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