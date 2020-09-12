Доллар стабильно дорожает: будет ли курс выше 28 гривен и на сколько

Доллар продолжает крепчать, а гривня – слабеть. На уходящей неделе этот тренд отчетливо прослеживался с понедельника по пятницу. И даже на минувших выходных было небольшое (+1 коп.) подорожание наличной иностранной валюты в продаже и покупке, хотя обычно в такие дни курс стабилен.

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Нацбанк также плавно ослаблял гривню, в итоге за неделю она подешевела на 14 копеек (0,5%).

Какой тренд ожидать к концу второй декады сентября, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Символический рост курса в рабочие дни ускорился. Рост шел медленно, но, как говорится, уверенно. Уверенности банкирам и владельцам обменных пунктов добавляло и то, что регулятор каждый день пересматривал официальный курс безналичной гривни в сторону увеличения – на 3-5 копеек в день. Даже в эту пятницу, хотя курс НБУ вроде бы не изменился – 27,83 грн/доллар, он подрос на полкопейки – с 27,8296 до 27,8346 грн.

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В итоге американская наличная валюта укрепилась за неделю на 15 копеек в продаже – в среднем до 27,95 грн/доллар и на 18 копеек в покупке – до 27,75 грн/доллар. Но достаточно много банков, в том числе крупнейшие, продавали по курсу 28,05-28,10 грн/доллар. Максимальный курс был 28,25 грн/доллар.

Разброс значений спреда (разницы между стоимостью покупки и продажи) был от 20 до 50 копеек на долларе. То есть одни банки работали на скупку валюты, покупая ее по 28,80 и дороже в надежде на дальнейший рост курса и возможность продать ее потом дороже, когда спрос на доллары увеличится, а на продажу ниже 28 грн/доллар на самом деле валюты у них не было. Другие банки уже сейчас предлагали продать любые суммы, но дорого. Пока очередей желающих как сдать, так и купить валюту не наблюдалось, хотя некоторые эксперты предсказывали, что может начаться ажиотаж.

Официальный курс Нацбанка с понедельника по пятницу изменился с 27,69 до 27,83 грн/доллар. На понедельник,14 сентября, регулятор установил курс 27,90 грн/доллар.

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Главные причины изменений

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Эксперты говорят, что курс доллара продолжает идти вверх прежде всего из-за традиционного осеннего оживления деловой активности. В первую очередь со стороны импортеров, которым для закупки товаров за рубежом, естественно, требуется валюта.

По словам Олега Пендзина, самым главным импортером сейчас является "Нафтогаз", закупающий газ к отопительному сезону, поэтому его влияние на курс в сторону ослабления гривни на неделе было самое значительное.

"Помимо "Нафтогаза", были активны и аграрии, которые являлись и продавцами, и покупателями валюты, – анализирует Олег Пендзин. – Аграрии продолжают собирать урожай, закупают топливо и импортные комплектующие для сельхозтехники. А также продают зерно за границу, поддерживая тем самым приток валютной выручки на межбанковском рынке. В мире постепенно растут цены на продукцию металлургов, поэтому они активнее стали торговать на внешних рынках и, соответственно, на межбанк попадает больше валюты от них. Все это чуть смягчает давление на курс гривни".

Александр Охрименко отметил, что аукционы Минфина по продаже ценных бумаг сейчас не имеют большого значения в формировании курса. Если 3-4 месяца назад были еженедельные продажи ОВГЗ как резидентам (в основном украинские банки), так и нерезидентам на значительные суммы – до 10 млрд грн, то теперь в разы меньше.

"Нерезиденты продолжали избавляться от наших ОВГЗ, но теперь они уже около месяца применяют новую тактику — покупают валюту небольшими порциями, чтобы не допустить спекулятивного роста курса доллара. Ведь они в этом случае могут купить за гривни меньше валюты и теряют заработанную прибыль. Также поступали и дочерние структуры иностранных компаний, которые на минувшей неделе покупали валюту для вывода дивидендов – заказывали меньше, но чаще", – уточнил Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин говорит, что главными факторами плавной девальвации гривни на уходящей неделе стали стабильный рост ежедневного официального курса НБУ и практическое отсутствие регулятора на межбанковском рынке.

"Регулятор своими действиями показывал: он сейчас не заинтересован в укреплении гривни, в итоге 11 сентября на межбанковском рынке курс продажи достиг отметки 27,9 гривни за доллар, – анализирует Андрей Шевчишин. – А дополнительным фактором стало то, что Нацбанк спрогнозировал инфляцию в стране в 2021 году на уровне 5%. Наличный курс шел в кильватере безналичного, опережая его по продажам на 5-10 копеек и более".

Чего ожидать на будущей неделе

На этот раз мнения экспертов разошлись диаметрально.

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Олег Пендзин по-прежнему уверен, что до конца октября, пока не пройдут выборы в местные советы, будет доминировать политический, а не экономический фактор: курс должен быть стабильным и не выше 28 грн/доллар.

"Нацбанк продолжает жестко мониторить верхнюю и нижнюю границы коридора, с помощью продажи либо покупки валюты не допуская выхода курса за его пределы. Уже очевидно, что регулятор на фоне роста деловой активности установил новый коридор курса 27,5-28 грн/доллар, или на 20 копеек выше предыдущего. И с помощью валютных резервов не допустит роста курса выше 28 грн/доллар", – анализирует Олег Пендзин.

А вот Александр Охрименко и Андрей Шевчишин не считают цифру 28 сакральной и уверены, что она может быть превышена, правда, ненамного, не более чем до 28,20 грн/доллар.

"Вряд ли политический фактор настолько важен, чтобы регулятор изо всех сил удерживал курс не выше 28 грн/доллар, даже в ущерб экономике и доходам госбюджета, – оппонирует Александр Охрименко. – Скорее всего, 28 станет серединой коридора, а курс будет колебаться вверх и вниз в пределах 15-20 копеек".

По прогнозам Охрименко, на следующей неделе курс доллара на межбанке будет в коридоре 27,7-28,05 грн/доллар. Соответственно, средний курс продажи наличной валюты может вырасти до 28,10-28,20 грн/доллар.

Андрей Шевчишин согласен, что стартовавшая 5 сентября избирательная кампания может удержать курс доллара от стремительного роста. Но не благодаря усилиям Нацбанка, а оттого что валюты, прежде всего на теневом рынке, станет больше – ее начнут "сбрасывать" участники выборов, меняя на гривни.

"Негативной новостью для курса гривни стало сообщение о том, что в Киеве с 14 сентября ужесточат карантин из-за коронавируса на две недели, так как столица попала в "оранжевую зону" карантинных ограничений, – дополнил свой прогноз Андрей Шевчишин. – Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабляться и будет торговаться на межбанке в диапазоне 27,8-27,9 грн/долл. Не исключено и падение курса ниже психологической отметки 28 гривен за доллар. Но за него Нацбанк будет бороться, не допуская значительного удешевления гривни. В итоге наличный доллар также превысит 28 грн в продаже, но окажется не более 28,10-28,15 грн/доллар, что вполне нормально", – прогнозирует эксперт.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что сейчас купить валюту по низкому курсу стало сложнее, но небольшие суммы, в пределах 200-300 долларов, в заначку еще найти можно.

"Но продавать доллары без особой необходимости точно не стоит, скоро они будут дороже", – советует Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко также говорит, что сейчас менять доллары на гривни можно только в случае крайней необходимости. Если же кто-то захочет зафиксировать прибыль, продав купленную ранее наличную валюту, то смысл этим заниматься есть только в случае, когда доллары были куплены три месяца назад – тогда курс покупки был ниже на гривню, чем сейчас курс продажи. То есть, обменяв 100 долларов, можно заработать 100 гривен. В пересчете это 15% годовых в гривне, почти в 1,5 раза больше, чем по гривневому депозиту в надежном банке.

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