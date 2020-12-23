Доллар снова взлетел в цене: официальный курс

На четверг, 24 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|23.12
|24.12
|Изменение
|1 доллар США
|28,25 грн
|28,46 грн
|+ 0,21
|1 евро
|34,57 грн
|34,62 грн
|+ 0,05
По сравнению со значениями 23 декабря курс доллара снова вырос на 21 копейку после повышения на ту же сумму в предыдущий банковский день. Доллар стремительно поднимается все выше психологической отметки в 28 гривен, которую до этой недели не пересекал с 11 декабря.
В целом за последние семь дней – с 17 по 24 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 72 копейки. При этом ранее в НБУ предупредили, что карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара.
Евро тоже снова вырос в цене – курс поднялся еще на пять копеек после рывка вверх днем ранее сразу на 39 копеек.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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