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Доллар снова вырос в цене, евро дешевеет

30 октября, 16:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 2 ноября

На понедельник, 2 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

30.1002.11Изменение
1 доллар США28,44 грн28,45 грн+ 0,01
1 евро33,30 грн33,25 грн- 0,05
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По сравнению со значениями 30 октября курс доллара повысился еще на копейку после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 26 октября по 2 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 16 копеек. В целом доллар находится на максимумах с августа 2018 года.

Курс евро упал еще на пять копеек после того, как снизился на копейку в предыдущий банковский день.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.
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А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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