Доллар снова вырос в цене, евро дешевеет

На понедельник, 2 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

30.10 02.11 Изменение 1 доллар США 28,44 грн 28,45 грн + 0,01 1 евро 33,30 грн 33,25 грн - 0,05

Реклама

По сравнению со значениями 30 октября курс доллара повысился еще на копейку после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 26 октября по 2 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 16 копеек. В целом доллар находится на максимумах с августа 2018 года.

Курс евро упал еще на пять копеек после того, как снизился на копейку в предыдущий банковский день.

В тренде Семейным врачам повысили зарплаты: сколько добавили

Читайте также: Доллар продолжит дорожать – прогноз эксперта

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Реклама

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама