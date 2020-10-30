Доллар снова вырос в цене, евро дешевеет

На понедельник, 2 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|30.10
|02.11
|Изменение
|1 доллар США
|28,44 грн
|28,45 грн
|+ 0,01
|1 евро
|33,30 грн
|33,25 грн
|- 0,05
По сравнению со значениями 30 октября курс доллара повысился еще на копейку после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 26 октября по 2 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 16 копеек. В целом доллар находится на максимумах с августа 2018 года.
Курс евро упал еще на пять копеек после того, как снизился на копейку в предыдущий банковский день.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.
А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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