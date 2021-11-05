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Доллар снова устремился вниз: что будет с курсом на следующей неделе

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
5 ноября, 17:06
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 8 ноября
НБУ установил новый курс валют
НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 8 ноября:

7.118.11Изменение
1 доллар США26,19 грн26,10 грн-0,09
1 евро30,28 грн30,10 грн-0,18

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на пятницу, 5 ноября, доллар подешевел на 9 копеек, а евро стал ниже на 18 копеек.

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Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, 5 ноября покупатели, ожидая новой порции продажи валюты, после распродажи доллара 4 ноября, поставили низкие котировки, используя возможность купить подешевле из-за неизбежности укрепления гривны.

"В условиях локдауна валютный рынок вялый, торговые объемы низкие. Поэтому появление на рынке крупных продавцов (как и покупателей) приводит к небольшой панике, которая усиливает импульс", – говорит эксперт.

По его словам, сейчас рынок настраивается на дальнейшее укрепление гривны. Стоит ожидать продолжения укрепления гривны на фоне преобладания продавцов на рынке. Нерезиденты, пользуясь ситуацией покупают валюту. Укрепление гривни могут остановить действия НБУ.

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Что будет с долларом до конца года

Как рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, с конца прошлого года гривня к доллару движется в рамках сформировавшего торгового диапазона. С июля это движение сосредоточено в нижней части этого канала, отражая усиление спроса на гривну.

Как говорит эксперт, гривня часто под усиленным давлением в финале года. Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5. Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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