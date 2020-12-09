Доллар снова упал в цене: официальный курс

На четверг, 10 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

09.12 10.12 Изменение 1 доллар США 28,08 грн 28,04 грн - 0,04 1 евро 34,05 грн 33,96 грн - 0,09

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По сравнению со значениями 9 декабря курс доллара снизился еще на четыре копейки после падения на 16 копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 3 по 10 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 40 копеек. Аналитики считают, что в ближайшее время доллар может подешеветь еще сильнее.

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Евро подешевел еще на девять копеек после падения курса на 21 копейку днем ранее. Стоимость евровалюты опустилась ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этой отметки евро поднимался впервые с февраля 2018 года и продержался на таком уровне неделю.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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