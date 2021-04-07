Доллар снова упал в цене, евро стал дороже: официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 7 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,84 грн;

1 евро – 32,90 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар упал еще на 10 копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 31 марта по 7 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты все равно считают, что доллар в Украине взял курс на 28 гривен.

Курс евро при этом снова продолжил рост. Евровалюта стала дороже еще на четыре копейки после повышения на две копейки днем ранее.

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А вот стоимость 10 российских рублей 7 апреля снизилась на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 6 апреля, доллар на межбанке подешевел на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,80/27,83 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на семь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,91/32,94 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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