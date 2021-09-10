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Доллар снова пополз вниз – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
10 сентября, 16:13
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 13 сентября
Доллар и евро снизились в цене
Доллар и евро снизились в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 13 сентября:

10.0913.09Изменение
1 доллар США26,72 грн26,67 грн-0,05
1 евро31,62 грн31,58 грн-0,04

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара снизился на 5 копеек, а евро упало в цене на 4 копейки.

Что говорят аналитики

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Как рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, гривня продолжает укрепляться несмотря на глобальные события. Курс ожидается вблизи 26,70 грн за доллар и 31,60 грн за евро.

"Причины чисто спекулятивные – продавцов валюты больше чем покупателей. НБУ не дает курсу сильно просесть и время от времени выходит с покупками валюты. Кроме того, ставка НБУ была повышена до 8,5% в рамках борьбы с инфляцией, что также сыграло свою роль в укреплении курса", – отметил аналитик

Он считает, что у текущего укрепления курса нет сильного фундамента, а значит оно может прекратиться как только мировые центробанки ужесточат свою риторику или инвесторы испугаются нового витка роста заболеваемости.

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Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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