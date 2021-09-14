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Доллар снова колеблется: что происходит с курсом на межбанке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
14 сентября, 12:33
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Частично нацвалюту страхует то, что пока у экспортеров гривна в дефиците, пока в выигрыше от снижения котировок на межбанке импортеры
Курс доллара остается нестабильным
Курс доллара остается нестабильным / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

После того, как доллар по официальному курсу снизился в цене, на межбанке он также подешевел – до 23,3/26,65 грн за доллар.

Как прогнозируют аналитики Минфина, объем операций на торгах составит до 125−190 млн долларов при заключении до 650 сделок.

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Также на поведение межбанка во вторник будет влиять аукцион Минфина по размещению ОВГЗ.

"Будут предлагаться гривневые облигации на 112 дней с ограничением по сумме в 500 млн гривен, на 345 и 434 дня с ограничениями по 3 млрд гривен каждые и без ограничений на сроки 777, 1022 и 1701 день", - говорят аналитики.

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Тем временем евро вырос в цене до 31,5/31,56.

Что говорят эксперты

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак прогнозирует, что с 13 по 18 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 грн.

Как рассказал сайту "Сегодня" эксперт, удорожание барреля нефти выше 76 долларов окажется сильным сигналом на повышение инфляционного давления в мире и откроет потенциал слабости гривни.

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Что происходило с курсом доллара:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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