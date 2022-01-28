Доллар с треском обвалился: на сколько хватит устойчивости гривни

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 31 января

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 31 января:

28.01 31.01 Смена 1 доллар США 28,98 грн 28,78 грн -0,20 1 евро 32,34 грн 32,02 грн -0,32

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 28 января, курс доллара упал на 20 копеек, а евро упал на 32 копейки.

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Что будет с курсом валют?

Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, курс начал корректироваться под влиянием изменения риторики Росси, а также смены настроений иностранных инвесторов.

"Оптимистичное завершение торгов в четверг дает надежды на стабилизацию геополитической ситуации. Вероятно, доллар достиг локального пика, и опасения инвесторов в отношении эскалации военного конфликта отходят на задний план", – говорит Шевчишин.

Не последнюю роль в стабилизации ситуации играет заявление РФ о недопустимости войны с Украиной и поэтому рынок надеется на дипломатическое разрешение конфликта.

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По мнению Шевчишина, в ближайшее время, гривня стабилизируется на достигнутых уровнях. Движение курса ожидается в диапазоне 28,8-29,05 грн/долл.

"На следующей неделе ожидаем движение в диапазоне 28,75-29,1 гривен за доллар, если не будет нового жесткого потока новостей об эскалации, которая вынудить нерезидентов возобновить активные продажи", – заявил эксперт.

"Сегодня" также писали, что будет с инфляцией и рассказывали, стоит ли сейчас покупать валюту.