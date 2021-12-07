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Доллар резко развернулся: НБУ рассчитал новый курс валют

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
7 декабря, 17:40
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 8 декабря
Что будет с курсом 8 декабря
Что будет с курсом 8 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 8 декабря:

3.126.12Изменение
1 доллар США27,38 грн27,33 грн-0,05
1 евро30,90 грн30,72 грн-0,18

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 7 декабря, доллар подешевел на пять копеек, евро тоже упал, но на целых 18 копеек.

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Что буде с гривней в ближайшее время?

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, на валютном рынке продолжает расти напряжение и гривня может еще сильнее упасть относительно американского доллара. Среди главных причин:

  • беспокойство инвесторов по поводу информации о планах РФ вторгнутся в Украину;
  • напряженная ситуация в энергетическом секторе, которая повышает спрос на валюту;
  • иск Китая против Украины на 4,5 миллиарда долларов;
  • предстоящая встреча Байдена и Путина.

Ранее мы рассказывали, что по прогнозу Минэкономики, доллар в 2022 году может подскочить до 29 грн. "Сегодня" также писали, что будет с курсом валют уже в этом декабре.

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