Доллар растет, евро падает: курс валют на выходные

На понедельник, 22 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|19.03
|22.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,68 грн
|27,72 грн
|+ 0,04
|1 евро
|32,98 грн
|32,95 грн
|- 0,03
Этот курс будет также действителен в течение выходных.
По сравнению со значениями 19 марта доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 15 по 22 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку. При этом эксперты полагают, что ждать роста курса доллара пока не следует.
А вот курс евро на 22 марта снизился еще на три копейки и опускается все ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":
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