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Доллар растет, евро падает: курс валют на выходные

19 марта, 16:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 22 марта

На понедельник, 22 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

19.0322.03Изменение
1 доллар США27,68 грн27,72 грн+ 0,04
1 евро32,98 грн32,95 грн- 0,03
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Этот курс будет также действителен в течение выходных.

По сравнению со значениями 19 марта доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 15 по 22 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку. При этом эксперты полагают, что ждать роста курса доллара пока не следует.

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А вот курс евро на 22 марта снизился еще на три копейки и опускается все ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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