Доллар просел еще ниже психологической отметки – официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 28 июля

Курс доллара продолжил падение / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 28 июля:

27.07 28.07 Изменение 1 доллар США 26,98 грн 26,91 грн - 0,07 1 евро 31,81 грн 31,78 грн - 0,03

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По сравнению со значениями 27 июля курс доллара просел еще на семь копеек и опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. В предыдущий банковский день "зеленый" тоже упал на семь копеек.

За неделю – с 21 по 28 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 31 копейку. Впрочем, эксперты считают, что падение курса доллара скоро прекратится и курс вернется к отметке 27,2 грн/долл.

Курс евро снизился еще на три копейки после падения на четыре копейки днем ранее. Евровалюта все еще находится на годовом минимуме.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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