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Доллар продолжил дорожать: курс валют НБУ

20 января, 16:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 21 января

На четверг, 21 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

20.0121.01Изменение
1 доллар США28,15 грн28,20 грн+ 0,05
1 евро34,16 грн34,15 грн- 0,01
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По сравнению со значениями 20 января курс доллара повысился на пять копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. А за неделю – с 14 по 21 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 23 копейки.

Евро при этом опустился на копейку, однако курс евровалюты остался выше психологической отметки в 34 гривни.

В тренде
Курс доллара почти замер, евро подрос в цене

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%
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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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