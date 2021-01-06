Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс Нацбанка

На следующий банковский день, понедельник, 11 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|06.01
|11.01
|Изменение
|1 доллар США
|28,40 грн
|28,28 грн
|- 0,12
|1 евро
|34,85 грн
|34,91 грн
|+ 0,06
По сравнению со значениями 6 января курс доллара упал на 12 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. В последнюю неделю – с 4 по 11 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.
Евро при этом вернулся к росту – стоимость евровалюты повысилась на шесть копеек.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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