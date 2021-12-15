Доллар пошел на "повышение" – курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 16 декабря:
|15.12
|16.12
|Изменение
|1 доллар США
|27 грн
|27,2 грн
|+0,20
|1 евро
|30,53 грн
|30,62 грн
|+0,09
По сравнению с курсом НБУ на среду, 15 декабря, доллар подорожал на 20 копеек, а евро – на 9 копеек.
Что будет с курсом доллара дальше
Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время гривня продолжит ослабление до 27,2 гривни за доллар.
Далее по теме
Если нерезиденты будут активными, а НБУ пассивным, то курс может уйти и ниже. Уже после закрытия торгов рынки будут следить за результатами заседания ФРС США, которые могут оказать сильное влияние на мировые финансовые рынки и надавать на гривню.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, куда выгоднее всего инвестировать свои средства в 2022 году. Также мы писали о том, какие три фактора могут сказаться на курсе доллара до конца года.