Доллар покатился к минимумам за год: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 июня

Доллар снова подешевел / Фото: Сегодня, freepik.com

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 16 июня:

15.06 16.06 Изменение 1 доллар США 26,99 грн 26,93 грн - 0,06 1 евро 32,79 грн 32,62 грн - 0,17

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По сравнению со значениями 15 июня курс доллара упал еще на шесть копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен впервые с начала июля 2020 года.

За неделю – с 9 по 16 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек. Падение доллара не остановили даже аукционы НБУ на межбанке.

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Курс евро тоже снизился. Евровалюта рухнула еще на 17 копеек после падения на девять копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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