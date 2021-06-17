Доллар подскочил еще выше, зато евро покатился вниз: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 18 июня

Доллар снова растет / Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 18 июня:

17.06 18.06 Изменение 1 доллар США 27,03 грн 27,17 грн + 0,14 1 евро 32,77 грн 32,44 грн - 0,33

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По сравнению со значениями 17 июня курс доллара вырос еще на 14 копеек после повышения на 10 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" поднялся еще выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 11 по 18 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.

Курс евро при этом значительно снизился. Евровалюта упала в цене сразу на 33 копейки после повышения на 15 копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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