Українська
$ 27,03
32,77
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар подскочил еще выше, зато евро покатился вниз: официальный курс

17 июня 2021 16:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 18 июня

Доллар снова растет

Доллар снова растет / Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 18 июня:

17.0618.06Изменение
1 доллар США27,03 грн27,17 грн+ 0,14
1 евро32,77 грн32,44 грн- 0,33
Реклама

По сравнению со значениями 17 июня курс доллара вырос еще на 14 копеек после повышения на 10 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" поднялся еще выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 11 по 18 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.

Курс евро при этом значительно снизился. Евровалюта упала в цене сразу на 33 копейки после повышения на 15 копеек днем ранее.

Не пропусти!
Украина – Северная Македония: видео голов и обзор второго матча Шевченко на Евро-2020
Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией
Реклама

Читайте также: Вопреки ожиданиям. НБУ решил сдерживать инфляцию без повышения учетной ставки

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделю
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
Рост зарплат чиновников и странная индексация пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Рост зарплат чиновников и странная индексация пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Нацбанк опустил доллар и серьезно обвалил евро: официальный курс на выходные
Нацбанк опустил доллар и серьезно обвалил евро: официальный курс на выходныеФинансы
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУ
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУФинансы
Доллар стремительно дешевеет: продавать или покупать валюту
Доллар стремительно дешевеет: продавать или покупать валютуФинансы
Доллар упал ниже психологической отметки: курс валют НБУ
Доллар упал ниже психологической отметки: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять