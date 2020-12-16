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Доллар падает: что происходит с курсом на межбанке и чего ждать

16 декабря, 13:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На валютный рынок благоприятно повлияли последние новости о бюджете

Доллар после падения официального курса 16 декабря на межбанке снизился до уровня 27,7 гривни. Такая динамика наблюдается из-за сформировавшегося на рынке перевеса продавцов валюты, а также благоприятного новостного фона. В ближайшее время курс гривни стабилизируется в диапазоне 27,7-27,8 гривни за доллар.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

На гривню, по его словам, положительно повлияли такие события:

  • Минфин привлек в бюджет рекордный объем средств через ОВГЗ – свыше 51 млрд гривен;
  • Верховная рада Украины приняла бюджет на 2021 год, в котором были пересмотрены расходные статьи;
  • в целом за последние недели в госбюджет было привлечено суммарно почти 110 млрд гривен, то есть финансирование бюджетных проектов возобновится.

Благодаря последнему, подрядчики и организации получат средства до конца года. Поскольку потратить все в период новогодних праздников и локдауна они не смогут, средства будут размещены на депозитах и, вероятно, в валюте, добавил Шевчишин.

Важную роль играет и НБУ, который выкупает валюту в резервы. В частности, накануне регулятор выкупил почти 145 млн. долларов.

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А вот после изъятия ликвидных средств и активных продаж валюты, вероятно, рынок возьмет паузу, считает эксперт.

Напомним, ранее МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс курс валют курс гривни курс доллара Андрей Шевчишин курс НБУ

Источник: Сегодня

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