Доллар откатился после скачка вверх: официальный курс

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 6 апреля:
|05.04
|06.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,96 грн
|27,94 грн
|- 0,02
|1 евро
|32,84 грн
|32,86 грн
|+ 0,02
По сравнению со значениями 5 апреля доллар откатился на две копейки вниз после роста сразу на 13 копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 30 марта по 6 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на три копейки. Но эксперты считают, что доллар в Украине взял курс на 28 гривен.
Курс евро, тем не менее, продолжил рост. Евровалюта стала дороже еще на две копейки после повышения на 14 копеек днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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