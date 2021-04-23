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Доллар опустился ниже психологической отметки: курс валют на выходные

23 апреля, 16:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 26 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 26 апреля:

23.0426.04Изменение
1 доллар США28,06 грн27,90 грн- 0,16
1 евро33,81 грн33,67 грн- 0,14
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Этот курс также будет действительным в выходные дни – 24 и 25 апреля.

По сравнению со значениями 23 апреля доллар упал сразу на 16 копеек и опустился ниже психологической отметку в 28 гривен. По итогам недели – с 19 по 26 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на восемь копеек. Эксперты уже объяснили, что доллар резко подешевел на фоне отвода российских войск от границ Украины.

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Курс евро тоже упал – на 14 копеек после роста на 11 копеек днем ранее.

Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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