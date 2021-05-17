Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар обвалился до минимума с сентября 2020 года: официальный курс

17 мая, 16:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 18 мая

Доллар оказался на "дне" за 8 с лишним месяцев

Доллар оказался на "дне" за 8 с лишним месяцев / Фото: Игорь Тимофеев, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 18 мая:

17.0518.05Изменение
1 доллар США27,61 грн27,56 грн- 0,05
1 евро33,48 грн33,44 грн- 0,04
Реклама

По сравнению со значениями 17 мая курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 1 сентября 2020 года, то есть более, чем за восемь месяцев.

За неделю – с 11 по 18 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 20 копеек.

Как объясняли эксперты, во многом укрепление гривни обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

В тренде
В Украине изменят маркировку мяса, меда и оливкового масла
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
В тренде
ФОПы смогут платить налоги через приложение "Дія": как это будет работать
"Дія" уже знает счета, на которые должны поступать налоги
В тренде
"Укрзализныця" временно изменила расписание поездов: список

Реклама

Евро после роста на 11 копеек снизился в цене на четыре копейки.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, покупая наличные в банках украинцам не стоит опасаться, что на банкнотах может быть коронавирус. В Нацбанке дезинфицируют деньги. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Курс доллара скоро изменится: что происходит на межбанке
Курс доллара скоро изменится: что происходит на межбанкеФинансы
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в маеФинансы
Доллар и евро подорожали после праздников: официальный курс
Доллар и евро подорожали после праздников: официальный курсФинансы
Праздники закончились – доллар подорожал: курс валют от НБУ
Праздники закончились – доллар подорожал: курс валют от НБУФинансы
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и другихФинансы
Доллар в Украине упал до минимума за два месяца: курс Нацбанка
Доллар в Украине упал до минимума за два месяца: курс НацбанкаФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять