Українська
$ 27,21
32,03
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар не смог взлететь. Как межбанк отреагировал на валютные послабления

20 июля 2021 11:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Бизнесу разрешили покупать валюту, но у предпринимателей слишком мало "лишней" гривни, считают аналитики

Доллар заметно подорожал, но не удержался и снова перешел к падению

Доллар заметно подорожал, но не удержался и снова перешел к падению / Фото: УНИАН, Сегодня

Доллар 20 июля после снижения по официальному курсу подорожал на межбанке на фоне послабления валютных ограничений для бизнеса, но вскоре курс снова пополз вниз. К 11 часам дня доллар торговался в диапазоне 27,21-27,23 грн. До конца дня доллар останется в коридоре 27,12-27,35 грн, евро – 31,85-32,20 грн.

Реклама

"После короткого всплеска спроса на валюту предложение постепенно начало расти, и это отражается на котировках. Идут сделки по лотам до 500 тысяч долларов", – отметили аналитики Minfin.

Курс доллара 20 июля

По их данным, предложение валюты обеспечивают компании, которые продают валютную выручку для оплаты налогов.

"Частично может добавить спрос на валюту в ближайшие дни вступление в силу постановления НБУ № 80. Некоторые клиенты решат излишек гривни перевести в валюту, часть – просто протестировать работу нового механизма и даже "поиграть" на курсе доллара и евро. В любом случае это несколько увеличит спрос на межбанке в ближайшие дни. Но особой угрозы для курса нацвалюты мы пока в этом механизме не видим. Особого излишка гривневых ресурсов у компаний нет, а значит и особых возможностей по массированной скупке доллара и евро у них тоже не возникнет", – считают аналитики.

На наличном рынке, по их прогнозам, курс будет таким:

В тренде
НБУ отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса и ФОПов
Снятие ограничения распространяется и на ФОПов
  • доллар: 27-27,35 грн в обменниках финкомпаний и в кассах банков;
  • евро: 31,75-32,35 грн в банках и 31,90-32,25 грн – в обменниках финкомпаний.
Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли сейчас покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУ
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУФинансы
В НБУ решили заменить некоторые монеты. Какого номинала и почему
В НБУ решили заменить некоторые монеты. Какого номинала и почемуФинансы
Доллар дешевеет – ждать ли курса 27 гривен
Доллар дешевеет – ждать ли курса 27 гривенФинансы
С коллекторами теперь можно разговаривать по-другому – вступил в силу закон
С коллекторами теперь можно разговаривать по-другому – вступил в силу законЭкономика
Евро обвалился до минимума за год, доллар тоже пришел в движение: официальный курс
Евро обвалился до минимума за год, доллар тоже пришел в движение: официальный курсФинансы
Заработать на валюте. Нужно ли сейчас продавать или покупать доллары
Заработать на валюте. Нужно ли сейчас продавать или покупать долларыФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять