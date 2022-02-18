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Доллар не останавливается: что ждет гривню на следующей неделе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 18:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 февраля
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 21 февраля:

18.0221.02Смена
1 доллар США28,30 грн 28,34 грн +0,04
1 евро32,19 грн 32,20грн +0,01

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 19 февраля, курс доллара вырос на 4 копейки, а евро – на 1 копейку.

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Что будет с курсом в ближайшее время?

Как рассказал "Сегодня" руководительотдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, главными драйверами рынка остаются геополитическая ситуация и эскалация боевых действий на Донбассе.

Западные партнеры продолжаю настаивать на высоких рисках эскалации, поскольку не видят отвода войск от границ.

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"Именно на этот фон реагируют нерезиденты, которые под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов. В частности, портфель ОВГЗ нерезидентов с начала февраля снизился на 4,7 млрд гривен, а с начала года на 15,8 млрд гривен", – говорит Шевчишин.

Однако внутренние игроки остаются более или менее спокойными, поскольку отследить и угнаться за проходящими событиями и курсовыми колебаниями на рынке – проблематично.

Национальный банк старается сглаживать рыночные движения, через интервенции и выкуп валюты, в период резкого укрепления.

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Эксперт считает, что на предстоящей неделе, курс сохранит волатильность и доллар может подскочить даже до отметки 29 грн, при отсутствии новых геополитических рисков, валюта будет колебаться в границах 28 – 28,5 грн за доллар.

Раньше мы рассказывали, на какой отметке доллар окончательно "угомонится", а также писали, сколько украинцу нужно денег на первое время в другой стране.

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