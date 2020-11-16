Доллар нащупал равновесие: каким будет курс через неделю

За неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно, но очень незначительно. Это свидетельствует о том, что курс нащупал временное равновесие и еще некоторое время останется вблизи текущих значений. На начавшейся неделе доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках – около 28,1/28,3 грн.

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Такие прогнозі сайту "Сегодня" озвучили старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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"Вероятно, на фоне разнонаправленных факторов, с учетом заведения иностранной валюты под налоги, гривня сохранит свои позиции в диапазоне 28,1-28,2 гривен за доллар", – объяснил Шевчишин.

Иосуб напомнил, что с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 28,14 до 28,12 грн, курс на межбанке вырос до 28,12/28,14 грн, а средние курсы наличного доллара в банках повысились до 28,10/28,33 грн.

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет роста курса покупки при снижении курса продажи.

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Как сообщалось, в целом эксперты сходятся во мнении, что затишье на валютном рынке – временное. Сейчас, по их словам, происходят незаметные для непосвященных процессы, которые могут внезапно изменить нынешнюю ситуацию.

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