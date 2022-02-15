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Доллар нанес очередной удар: что происходит с гривней

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 08:29
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 15 февраля
Украинцы скупают валюту
Украинцы скупают валюту / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 15 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,53 грн;
  • 1 евро – 32,32 грн;
  • 1 злотый – 7,12 грн;
  • 10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 50 копеек, евро – на 35 копеек. Курс злотого вырос на 5 копеек, а курс рубля остался прежним.

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Что было с курсом на межбанке?

Американская валюта вышла на торги в понедельник, 14 февраля, со значениями 28,70/28,72 грн, а к закрытию межбанка скинула по 21 копейке в покупке и продаже – 28,49/28,51 грн.

Евро открыло межбанк в диапазоне 32,54/32,56 грн, а к концу дня подешевело на 32,25/32,27 грн в покупке и продаже.

Что будет с курсом в ближайшее время?

По словам инвестаналитика Сергея Фурсы, экономических причин для такого роста курса нет, и все происходит из-за психологического нагнетания из-за угрозы российского вторжения.

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А аналитик Roboforex Андрей Гойлов, рассказал, что 15 февраля должен состоятся аукцион Минфина, на котором будут размещены государственные ОВГЗ.

Эксперт ожидает, что спрос на эти ценные бумаги будет низким и отмечает, что с начала года нерезиденты сократили свои портфели в ОВГЗ на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд.

Гойлов прогнозирует, что на этой неделе гривня будет колебаться у отметки 28,15 грн, а евро, с высокой долей вероятности, ослабнет до 31,85 грн.

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"Сегодня" также писали, как девальвация гривни повлияет на продажу недвижимости и рассказывали о других причинах роста курса доллара.

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Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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