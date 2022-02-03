Доллар начал укреплять позиции: каким будет курс гривни дальше

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 3 февраля

Что будет с курсом 3 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 3 февраля, обновил официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,38 грн;

1 евро – 32,14 грн;

1 злотый – 7,07 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

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Какой курс на межбанке?

В среду на межбанке валюта торговалась так: доллар, начавший торги со значений 28,40/28,42 грн, завершил их падением на 10-12 копеек в покупке и продаже – 28,28/28,30 грн/долл.

Евро открыл торги в диапазоне 32,04/32,06 грн, а к закрытию межбанка подешевел на 7 копеек в покупке и продаже – 31,97/31,99 грн.

Доллар не помощник: куда лучше вложить деньги

Рост курса немного поутих с началом новой недели. Эксперты утверждают, валюты на рынке сейчас предостаточно.

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Аналитики Экономического дискуссионного клуба советуют вкладывать свободную гривню не в валюту, а например, приобрести бытовую технику, которая еще не успела подорожать, хотя и не отрицают – отголосок дорогого доллара и мировая инфляция заставят магазины поднимать ценники.

Также эксперты отмечают, что покупать сейчас доллары впрок – это не самая лучшая инвестиция.

По словам представителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, бизнес имеет гораздо менее оптимистичные ожидания по поводу курса доллара, и поставщики уже закладывают в свои товары курс гораздо выше 29 гривен.

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Ранее мы объясняли, что случится с курсом доллара в случае полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.