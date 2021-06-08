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Доллар нацелился на новый коридор – межбанк ждет активности от НБУ

8 июня, 12:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На руку гривне играют высокие ожидания от аукциона Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа

Доллар падает

Доллар падает / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Доллар 8 июля после падения до минимума за 11 месяцев по официальному курсу держится на межбанке у отметки 27,2 грн. Идут активные операции по лотам до 500−800 тыс. долларов. При этом сегодня доллар может опуститься в коридор 27,08-27,28 грн, а евро – 32,9-33,3 грн.

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Об этом сообщили аналитики портала Minfin.

"Основная проблема для покупателей сейчас – купить валюту по минимальным котировкам, для продавцов – найти реального покупателя. Почти половину средств в понедельник выкупил НБУ. Это превратило его фактически в главного игрока на рынке... Участники рынка и сегодня ждут от регулятора достаточно большой активности, так как покупателей валюты немного, а предложение есть", – объяснили специалисты.

Также в пользу гривни играет сегодняшний аукцион Минфина по продаже ОВГЗ. Эксперты рассчитывают на большую активность как украинских, так и иностранных покупателей. По подсчетам специалистов, объем размещения может составить от 6,2 до 14,8 млрд грн.

Курс доллара на межбанке 8 июня / Minfin

Ожидается, что на наличном рынке курс будет находиться в таких пределах:

В тренде
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Информационное табло аэропорта "Борисполь"
  • доллар: 26,95-27,3 грн в обменниках финкомпаний и банках;
  • евро: 32,65-33,3 грн в банках и 32,8-33,2 в обменниках.
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Напомним, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", нужно ли скупать доллары, пока гривня укрепляется.

Также мы разобрались, ждать ли курса 27 гривен и ниже, ведь начало лета – традиционный сезон падения курса доллара в Украине.

А чем еще говорят в Украине и мире 8 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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