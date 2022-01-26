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Доллар набирает обороты, а гривня стремительно падает – курс НБУ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 08:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 января
Что будет с курсом 26 января
Что будет с курсом 26 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 26 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,66 грн;
  • 1 евро – 32,30 грн;
  • 1 злотый – 7,05 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 29 копеек, евро поднялся на 15 копеек. Курс злотого вырос на три копейки, а курс рубля – на 6 копеек.

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Что было с курсом на межбанке?

Во вторник, 25 января, доллар открыл торги со значениями 28,62/28,64 грн, а к закрытию межбанка прибавил 9 копеек в покупке и продаже. К концу торгов валюту торговалась по 28,71/28,73 грн.

Торги по евро стартовали в диапазоне 32,3463/32,3689 грн, а закрылся межбанк со значением 32,37/32,39 грн. Таким образом, единая европейская валюта прибавила три копейки и в покупке и в продаже.

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Что будет с курсом в ближайшее время?

По мнению аналитика Roboforex Андрея Гойлова, девальвационные настроения гривни сохранятся, а инвесторы продолжают выводить дивиденды в свои материнские юрисдикции, что увеличивает спрос на валюту.

В тоже время темпы распродаж на рынке ОВГЗ не снижаются и инвесторы продолжают сокращать там свои вложения.

По словам эксперта, на этой неделе, с 24 по 28 января, доллар закрепится относительно гривни приблизительно на отметке 28,65 грн, а евро вырастет до уровня 32,45 грн.

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"Сегодня" также писали, в какой валюте хранят деньги украинцы и рассказывали, стоит ли сейчас покупать валюту.

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